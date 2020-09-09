В школе Воронежской области обнаружили коронавирус

На дистанционное обучение перешли 45 детей. Фото: из архива «КП»

В Воронежской области в одной из школ выявили коронавирус. Случай произошел в учебном заведении Воробьевского района. Covid-19 обнаружили у учителя.

Как пояснили корреспонденту «КП-Воронеж» в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики, от очных занятий отстранили 5, 6,7 и 9 классы, в которых учительница успела провести занятия до получения положительного теста на инфекцию. Речь идет о 45 ребятах. Теперь они будут заниматься в дистанционном режиме. Ни у кого из учеников коронавирус не обнаружили.

Напомним, с 1 сентября школы региона начали работу в обычном режиме. Однако в образовательных учреждениях усилили меры безопасности: для разведения потоков детей организованы несколько входов, где ребятам и всем сотрудникам измеряют температуру, все помещения регулярно проветриваются и обрабатываются спецсредствами, воздух обеззараживают рециркуляторы.