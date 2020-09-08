В Воронеже водитель иномарки врезался в рекламный щит и погиб

Капот "Датсуна" был расплющен столбом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

8 сентября у дома № 144г по Московскому проспекту произошла авария, закончившаяся трагически.

- В 2.55 61-летний воронежец, руливший «Датсун Он-До», ехавший со стороны улицы Ломоносова в направлении улицы Парковой, вылетел на разделительную полосу с грунтовым покрытием. Там он врезался в металлическую опору рекламного щита. От удара страшной силы мужчина погиб на месте, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Спасти водителя было уже невозможно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Не исключено, что водитель просто заснул. Напомним, 31 августа в 4.20 на 226 километре дороги Белгород - Павловск микроавтобус «Рено-Трафик», на котором ехали жители ДНР, вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. 37-летний водитель заснул. И уже не проснулся, - погиб на месте, 72-летняя пассажирка микроавтобуса умерла по дороге в больницу.