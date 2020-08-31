В Воронежской области в автобусе, где погибли в ДТП два человека, ехали люди из ДНР

В причинах ДТП продолжают разбираться. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Ольховатского района взяли на контроль расследование ДТП с микроавтобусом «Рено Трафик», где погибли два человека и еще пятеро получили травмы. Работники надзорного ведомства сообщили, что в нем ехали граждане ДНР.

Напомним, 31 августа в 4.20 на 226 километре дороги Белгород - Павловск 37-летний водитель «Рено Трафик», по предварительным данным полиции, заснул. Микроавтобус в итоге опрокинулся в кювет. Водитель погиб на месте, 72-летняя пассажирка умерла по дороге в больницу.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили о состоянии здоровья пяти пассажиров микроавтобуса, попавших в больницу:

- Троим просто оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась. Двух человек госпитализировали, врачи говорят, что они получили травмы средней тяжести.