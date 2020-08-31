В Воронежской области микроавтобус опрокинулся в кювет: погиб водитель и пассажирка

Основной удар пришелся на переднюю часть микроавтобуса. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

31 августа в 4.20 на 226 километре дороги Белгород-Павловск в Ольховатском районе случилось страшное ДТП.

По данным полиции, 37-летний водитель микроавтобуса «Рено-Траффик», ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Белгорода, уснул за рулем. Машина опрокинулась в кювет. Водитель скончался на месте. По дороге в больницу умерла 72-летняя пассажирка. Еще пять человек, ехавших в микроавтобусе, увезли в медучреждение с различными травмами.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в частности, причины крайнего утомления водителя.