В Воронеже продают легендарную «Катюшу»

"Катюша" выглядит грозно, но, по сути, это макет. Фото: с сайта объявлений "Авито".

На сайте «Авито» выложили объявление о продаже реактивной установки «Катюша». Той самой знаменитой, из легендарной песни военных лет. В объявлении утверждается, что это оригинал, 1943 года выпуска на заводе имени Коминтерна Воронежа.

«Катюша» установлена на автомобиль Газ 51, снаряды макетные. Стоит она 1 999 000 рублей. Как уточняется в объявлении, цена указана за установку.

- Дело в том, что мы планировали продать макет «Катюши» на памятник, который собирались установить в Смоленске, - рассказал продавец Евгений. – Однако у наших деловых партнеров возникли проблемы с деньгами. В итоге решили продать «Катюшу» через сайт объявлений. Возможно, кому-то она пригодится для реконструкции, а, может, кто-то захочет во дворе себе установить. Конечно, это просто памятник военных лет, без реактивных снарядов никто в боевых целях ее не сможет использовать.

Напомним, недавно на продажу выставляли самолет Ан-124 («Руслан»). Это самый большой в мире серийный грузовой самолет. Он может перевозить грузы весом более 200 тонн. Ранее воздушное судно 1994 года выпуска принадлежало авиакомпании «Полет», обанкротившейся в 2016 году. Самолет предлагают купить за 583 871 715 рублей. О продаже воздушного судна сообщил конкурсный управляющий Борис Литти. Подать заявку на торги можно с 7 по 17 сентября.