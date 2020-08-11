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В Воронеже продают самолет «Руслан» за 583 миллиона рублей

Он принадлежал обанкротившейся авиакомпании «Полет»
Артем ИльинАртемИльин
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Пока желающих купить самолет "Руслан" не было.

Пока желающих купить самолет "Руслан" не было.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выставлен на продажу самолет Ан-124 («Руслан»). Ранее воздушное судно 1994 года выпуска принадлежало авиакомпании «Полет», обанкротившейся в 2016 году. Самолет предлагают купить за 583 871 715 рублей. О продаже воздушного судна сообщил конкурсный управляющий Борис Литти.

Чтобы купить самолет, недостаточно просто отдать требуемую сумму, нужно принять участие в торгах. Подать заявку на них можно с 7 по 17 сентября. Каждые пять дней, если самолет никто не захочет купить, цена воздушного судна будет снижаться на 5 процентов. Но она не может опуститься ниже 90% от начальной – то есть, 525,5 миллионов рублей. Оплатить эту весьма солидную покупку можно будет в течение 30 дней со дня подписания договора.

Надо сказать, аппетиты продавца с 2018 года значительно снизились. Изначально самолет надеялись сбыть за 833 миллиона рублей. Пока желающих разжиться «Русланом» не нашлось.

Справка «КП»

Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире серийный грузовой самолет. Он может перевозить грузы весом более 200 тонн. При этом самолет может развивать предельную скорость – 865 км/ч. Предельный срок его эксплуатации - 50 лет.

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