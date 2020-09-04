В Воронеже на левом берегу появится новый огромный микрорайон

В обозримом будущем местность на улице Изыскателей, сейчас занятую лесами, похоже, нельзя будет узнать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 сентября по 13 октября городские власти предлагают воронежцам принять участие в обсуждении проекта развитии территории на улице Изыскателей в Железнодорожном районе, сейчас занятой лесом. Вносить в него свои предложения и замечания можно на сайтах мэрии и на ресурсе «Активный электронный гражданин». До 27 октября по итогам общественных обсуждений подготовят соответствующее заключение.

Проект предусматривает застройку территории в 115 гектаров многоэтажными домами и социальной инфраструктурой. С северо-запада она граничит с участком водозабора, с востока и с юга – с Сомовским лесхозом. Кроме того, на востоке она будет примыкать к трассе «Дон».

Внутри этой территории планируют построить пять микрорайонов. 54 гектара будут заняты непосредственно жилыми домами, 9,01 га – логистическим центром, 8 га – школами, 3,6 га – детсадами, 2,3 га – магазинами, 1,76 га – спортивными сооружениями, 0,62 га – объектами здравоохранения. При этом на 12,09 га посадят либо оставят деревья, кустарники, другие зеленые насаждения.

Жилые дома будут переменной этажности - 11, 18 и 26 этажей. Общая площадь квартир составит 690 тысяч квадратных метров. Планируется, что в них будут жить около 23 тысяч человек.

На планируемой территории предполагается размещение двух школ на 1224 места каждая. Их озеленение предусматривается из расчета не менее 50% площади свободной от застройки территории. Также там появятся три детских сада на 220 мест и еще один – на первом этаже жилого дома, рассчитанный на прием 100 ребятишек.

В проекте предусмотрена поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену. Не менее 50 процентов общей площади, выделенной под медучреждение, займут деревья, кустарники и газоны.

Кроме того, запланированы два торгово-развлекательных комплекса с организацией парковочных мест в подземном и наземных этажах. На выделенной территории разобьют парк, газоны и клумбы, высадят деревья и кустарники.

На этом земельном участке также разместят спортивно-оздоровительный комплекс с подземной автостоянкой и парк с местами для отдыха и прогулок.

По проекту предусмотрены парковочные места для 10500 автомобилей. 6800 из них будут на открытых стоянок, 2600 – в надземных и подземных этажах, 1100 – в зданиях торгово-развлекательного и спортивно-оздоровительного комплексов.

В центр города можно будет проехать по улицам Изыскателей, Планетной, Богатырской, Калининградской, Куйбышева, Богдана Хмельницкого, Ленинскому проспекту и Чернавскому мосту. Строительство подъездных автодорог планируется вести на землях лесного фонда, разработчики проекта сообщают, что согласие управления лесного хозяйства уже получено.

Также построят пожарное депо, рассчитанное на четыре специализированных автомобиля на пересечении улиц Богатырская и Планетная. Они смогут быть использованы не только для территории на улице Изыскателей, но для и микрорайонов Боровое, Отрожка и домов, расположенных недалеко от ныне полузаброшенного завода «Видеофон».

Напомним, ранее мы сообщали о появлении на левом берегу нового микрорайона на улице Остужева для 7,3 тысяч жителей. Там будет располагаться 21 дом также переменной этажности (от 8 до 17-ти). Кроме того, в микрорайоне возведут поликлинику, рассчитанную на 300 посещений за смену. Также в нем появится пятиэтажная школа на 1500 мест, двухэтажный детсад на 280 ребятишек и еще один поменьше – на 50 мальчиков и девочек. Кроме того, проектом предусмотрены два крупных центра – общественный (не менее пяти этажей) и детский оздоровительный (пять этажей), а также трехэтажный теннисный клуб.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".