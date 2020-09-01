В Воронеже на улице Остужева появится новый микрорайон для 7,3 тысяч человек

Стройка развернется на улице Остужеве там, где сейчас, в основном, склады и неосвоенные земли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект освоения территории на улице Остужева вынесен мэрией на общественные слушания. На месте складов и неосвоенных земельных участков планируют построить новый микрорайон. С запада он будет граничить с улицей Минской. При этом в территорию, которую планируют развивать, включат часть Сомовского лесничества, впрочем, сохранив его назначение для рекреационных целей. От деревьев до жилой застройки обещают соблюдать расстояние не менее 50 метров.

По проекту намечено строительство семи жилых комплексов по три дома в каждом переменной этажности (от 8 до 17-ти). В них планируют сделать 4394 квартиры , в которых смогут свободно разместиться 7325 человек. В новом микрорайоне предусмотрят 2749 мест для машин. Гостевые стоянки запланированы из расчета 40 мест на 1000 жителей.

В микрорайоне возведут поликлинику, рассчитанную на 300 посещений за смену. Ее встроят на первых трех этажах одного из семи жилых комплексов. Также в нем появится пятиэтажная школа на 1500 мест, двухэтажный детсад на 280 ребятишек и еще один поменьше – на 50 мальчиков и девочек.

Кроме того, проектом предусмотрены два крупных центра – общественный (не менее пяти этажей) и детский оздоровительный (пять этажей), а также трехэтажный теннисный клуб.

Новая транспортная развязка на пересечении улиц Остужева и Минской свяжет микрорайон с Центральным и Северным районами города, аэропортом и трассой «Дон».