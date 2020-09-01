В Воронеже в последний день лета установлен температурный рекорд

В такую погоду хочется полежать на травке где-нибудь рядом с водой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежском гидрометцентре рассказали о температурном рекорде, установленном 31 августа. Оказалось, что за всю историю наблюдений теперь это самый жаркий день. Перекрыт рекорд 31 августа 1956 года. Тогда столбик термометра поднялся до 32,6 градусов. Новый рекорд, зафиксированный 31 августа 2020 года, равняется 33,6 градусам.

Напомним, воронежские синоптики 31 августа объявили о штормовом предупреждении на 1 и 2 сентября. Опять же по жаре. Метеорологи предполагали, что местам и по области температура может достигать 35-36 градусов.

И, действительно, день 1 сентября выдался очень жарким. В Воронежском гидрометцентре не исключают возможность нового температурного рекорда. Установлен ли он, будет известно вечером.