Воронежские синоптики объявили штормовое предупреждение из-за жары

В осеннюю жару хорошо искать прохладу у фонтана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень в Воронежской области начинается со штормового предупреждения из-за жары. Об ожидаемых опасных погодных явлениях сообщили в региональном гидрометцентре.

Оказалось, что местами по области 1 и 2 сентября ожидается жара в 35 – 36 градусов. В Воронеже, напомним, на День знаний столбик термометра, по данным синоптиков, не превысит отметку в 32 градуса.

В то же время из-за того, что нет дождей, в нашей области сохраняется 5-й, наиболее высокий класс пожарной опасности.

В таких условиях медики советуют побольше находиться в тени, носить при долгом нахождении на жаре головной убор и почаще пить воду. Иначе можно получить солнечный удар и потерять сознание (как минимум). Лучше своим здоровьем не рисковать.