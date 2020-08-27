В Воронеже 1 сентября обещают жару за 30 градусов

1 сентября из-за жары отстоять линейку первоклассникам будет трудновато. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные и на будущую неделю вплоть до 1 сентября. Пока еще лето не торопится уходить.

- 28 августа на погоду в нашей области будет действовать циклон, находящийся на севере, - рассказал дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра. - Он вызовет дождь и понижение температуры, впрочем, не очень большое. В выходные западный ветер принесет с собой антициклон. Температура постепенно будет повышаться. На выходных она будет держаться в районе 24 – 26 градусов. А в начале будущей недели уже подберется к 30-ти. Ночь на 1 сентября ожидается прохладной - в районе +12 градусов. Облаков не будет, поэтому земля быстро будут выхолаживаться. Зато днем 1 сентября, по нашим прикидкам, придет сильная жара – до +32 градусов.

В ночь на пятницу, 28 августа, подует юго-западный ветер. Будет облачно при +14 градусах. Днем пойдет дождь. Столбик термометра поднимется до +24 градусов.

Ночью в субботу, 29 августа, вместо юго-западного подует западный ветер. Температура будет та же, что и сутки назад, - +14 градусов, и снова ожидается облачная погода. Днем солнце выглянет из-за облаков, воздух прогреется до +24 градусов.

В ночь на воскресенье, 30 августа, похолодает до +12 градусов, снова будет облачно. Днем при переменной облачности потеплеет до +26-ти.

Ночью в понедельник, 31 августа, снова подует юго-западный ветер. При облачной погоде синоптики ожидают +16 градусов. Днем солнце будут периодически закрываться тучами. Метеорологи прогнозируют жару – до +29 градусов.