В центре Воронежа сгорела иномарка

С пожаром справились оперативно. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 30 августа, в 14.43 на улице Плехановской Центрального района вспыхнул «Ниссан-Мурано».

На место пожара выезжали четыре сотрудника МЧС на одной машине. Огонь оперативно потушили. Пламя сильно повредило моторный отсек «Ниссана». Пострадавших на пожаре не было.

Пожары машин в центре города – не редкость. Напомним, 30 мая у здания областного правительства загорелась «Ауди-100», вспыхнул капот машины. Тогда иномарка сгорела почти полностью, но на пожаре тоже никто не пострадал.

В МЧС напоминают: в случае ЧП наберите телефон доверия - 8(473)277-99-00, либо 112 или 101. Звонки принимают круглосуточно, они бесплатные.

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