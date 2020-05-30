В центре Воронежа у здания областного правительства сгорела иномарка

30 Май 2020 2020-05-30T19:06:38+03:00

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В "Ауди" сгорел салон. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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На площади Ленина, прямо у здания областного правительства, загорелась «Ауди-100». Вспыхнул капот машины. Фото пожара разместили в паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Павел Пономарев.

- В дежурную часть о возгорании сообщили в 14.29. На место ЧП выезжала одна пожарная машина с четырьмя нашими сотрудниками. Пламя полностью потушили в 14.36. Огонь повредил салон «Ауди 100» по всей площади. По оперативной информации пострадавших нет. Причины пожара сейчас выясняют, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Как тушили машину на площади Ленина. Воронеж, 30.05.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU