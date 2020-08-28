В юбилейный сезон Воронежский театр оперы и балета проведет три фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В свой юбилейный, 60-й сезон Воронежский театр оперы и балета запланировал большую фестивальную программу.

Знаковое театральное событие пройдет в начале 2021 года - оперный фестиваль, посвящённый юбилею театра и 100-летию со дня рождения выдающегося дирижёра, народного артиста СССР Ярослава Вощака. Во время работы Вощака в Воронеже музыкальнольному театру был присвоен статус «театр оперы и балета».

Любителей современной хореографии ждет второй фестиваль «RE: Форма танца». Первый в Черноземье фестиваль современной хореографии, организованный театром в 2019 году, прошел с большим успехом – он попал в лонглист «Золотой маски», три отдельных номера, поставленных в рамках проекта, были сняты для нового сезона телевизионного конкурса «Большой балет», вечер современной хореографии Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского включён в специальную программу Платоновского фестиваля искусств. Вторая «RE:Форма танца» подарит зрителям новые открытия и свежий взгляд на балетную труппу театра.

Также получит продолжение и фестиваль «Воронежские звёзды мирового балета», предположительно, в новом формате.

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