Воронежский театр оперы и балета покажет в новом сезоне 4 премьеры - балет и 3 оперы

Новый сезон для Воронежского театра оперы и балета станет юбилейным. Театр распахнет свои двери для зрителей в 60-й раз. Открытие сезона пройдет 2 и 3 октября. В эти дни будет показан масштабный гала-концерт с участием труппы театра и приглашённых артистов – солистов Большого, Мариинского театров, театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Программа гала-концерта будет состоять из номеров и сцен из спектаклей «Золотого фонда».

Худрук и главный балетмейстер театра оперы и балета Александр Литягин рассказал о планируемых в сезоне премьерах.

В ноябре театр покажет новый балет «Продавец игрушек» Шелыгина. Эксклюзивную премьеру в Воронеже готовит художественный руководитель театра «Кремлёвский балет» России Андрей Петров. Сценография Григория Белова. Это будет красивая добрая история с запоминающейся музыкой, современный спектакль для семейного просмотра, отмечают в театре.

Поклонников оперной классики в новом сезоне ждут две премьеры. В настоящее время готовится концертная версия оперы Доницетти «Любовный напиток». Затем зрителей ждет большая оперная премьера – «Свадьба Фигаро» Моцарта.

Для детской аудитории театр поставит оперу Равеля «Дитя и волшебство». В минувшем сезоне на малой сцене показали эскиз оперы с участием артистов хора. Этот творческий эксперимент вдохновил художественное руководство поставить на большой сцене полноценный спектакль композитора-импрессиониста, в котором вместе с хором запоют и солисты.

Уже в этом сезоне начнётся работа над балетом «Баядерка» Минкуса и классической опереттой «Баядера» Кальмана. Эти два спектакля планируют представить в следующем сезоне.

О планируемых в театре фестивалях мы расскажем в ближайшее время.