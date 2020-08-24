В Воронеже показали красоту обновленного Дома Вигеля, в котором откроют онкодиспансер

Так выглядит Дом Вигеля сейчас. Фото: vk.com/gusev_36

На странице губернатора Воронежской области Александра Гусева появились фотографии обновленных помещений Дома Вигеля. Напомним, в этом объекте исторического наследия будет размещаться здание поликлиники нового областного онкодиспансера.

Лестница в обновленном доме. Фото: vk.com/gusev_36

По информации, размещенной в соцсети главы нашего региона, строители уже завершили внутреннюю отделку здания. Туда уже начали завозить мебель, кроме того, приступили к благоустройству территории возле Дома Вигеля. Сейчас продолжаются работы по реставрации фасада. Как утверждают на странице губернатора ВКонтакте, в Доме Вигеля удалось сохранить плитку 1901 – 1905 годов, исторические окна и лестницы. Во внутреннем дворе при ремонте не трогали фасад в кирпичной кладке.

Во внутреннем дворе сохранен старый фасад в кирпичной кладке. Фото: vk.com/gusev_36

Напомним, фасад приходится переделывать. В апреле 2020 года штукатурка и лепные элементы, сделанные осенью 2019-го, начали осыпаться. Кроме того, на начальной стадии работ при раскопках обнаружили таинственные подземные туннели, предположительно, суконной мануфактуры XIX века фабрикантов Тулинова и Сахарова, предназначенные для отвода воды. Их пришлось уничтожить, так как они входили в площадку, задействованную при строительстве.

Продолжается реставрация фасада. Фото: vk.com/gusev_36

Поликлиника после окончания реставрации Дома Вигеля будет принимать 700 человек в день. Рядом построят новый хирургический корпус на 340 коек площадью 38 тысяч квадратных метров. Его собираются открыть в 2023 году. Дом Вигеля и хирургический корпус будут связаны между собой переходом.

Новый пол. Фото: vk.com/gusev_36

Всего новый онкодиспансер будет рассчитан на 340 коек. В нем разместят операционный блок, отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностический комплекс, лабораторную службу, помещения, где будут лежать умершие пациенты, стерилизационное отделение. Также там обустроят административные помещения, учебные пространства для кафедр ВГМУ имени Бурденко, блок восстановительного лечения, пищеблок, столовую для персонала, хозяйственные и бытовые комнаты. В новом корпусе онкологического диспансера будут задействованы 815 сотрудников.

Один из медицинских кабинетов. Фото: vk.com/gusev_36

Справка «КП»

Дом Вигеля (улица Вайцеховского, 2/4) построили в 1730-1740 годах. Это второе по возрасту здание Воронежа после дома Гардениных, также расположенного в так называемом «тихом центре».

Тогда здание принадлежало семье богатого купца Тулинова, потом в середине XIX века перешло к его родственнику Вигелю, тот завещал дом городу, попросив открыть там бесплатную женскую лечебницу. В конце XIX-начале XX веков к дому пристроили двухэтажную пристройку в том же стиле для родильной больницы и детского приюта, а главное здание передали для размещения губернской земской управы. До начала XX века в здании находились медицинские организации. Во время революции 1905 года в доме заседал Совет рабочих депутатов. В 1918 году здание снова отдали медикам. Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено. Его восстановили по проекту архитектора Савостьянова в 1948 году. С конца 40-х годов 20-го века до 1988 года там находился роддом, затем здание перешло онкодиспансеру.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".