В Воронеже строители онкоцентра отрыли загадочные старинные тоннели

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-11T10:59:29+03:00

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В четверг, 10 октября, краевед Ольга Рудева разместила в своем паблике «ВКонтакте» фото загадочных кирпичных тоннелей. По ее словам, их отрыли во время строительства онкоцентра, которое началось за домом Вигеля (улица Вайцеховского, 2/4).

Вид на тоннель сбоку.Фото: d.dubrovsky86

Краевед предположила, что тоннели могли быть сделаны для технических нужд суконной мануфактуры фабрикантов Тулинова и Сахарова. Дело в том, что при изготовлении сукна, к примеру, солдатских шинелей, требовалось много воды, которую надо было куда-то отводить. Возможно, она шла именно по этим сооружениям.

Cооружения достаточно длинные.Фото: d.dubrovsky86

Ольга Рудева предположила, что культурная ценность тоннелей, хотя и весьма любопытных для любителей истории, все-таки уступает важности для города онкоцентра. Так что, скорее всего, новое место для него искать не будут, а загадочные сооружения снесут.

Общий вид подземных ходов.Фото: d.dubrovsky86

ИСТОЧНИК KP.RU