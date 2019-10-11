В Воронеже строители онкоцентра отрыли загадочные старинные тоннели
В четверг, 10 октября, краевед Ольга Рудева разместила в своем паблике «ВКонтакте» фото загадочных кирпичных тоннелей. По ее словам, их отрыли во время строительства онкоцентра, которое началось за домом Вигеля (улица Вайцеховского, 2/4).
Вид на тоннель сбоку.Фото: d.dubrovsky86
Краевед предположила, что тоннели могли быть сделаны для технических нужд суконной мануфактуры фабрикантов Тулинова и Сахарова. Дело в том, что при изготовлении сукна, к примеру, солдатских шинелей, требовалось много воды, которую надо было куда-то отводить. Возможно, она шла именно по этим сооружениям.
Cооружения достаточно длинные.Фото: d.dubrovsky86
Ольга Рудева предположила, что культурная ценность тоннелей, хотя и весьма любопытных для любителей истории, все-таки уступает важности для города онкоцентра. Так что, скорее всего, новое место для него искать не будут, а загадочные сооружения снесут.
Общий вид подземных ходов.Фото: d.dubrovsky86
ИСТОЧНИК KP.RU