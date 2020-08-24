В Воронеже рабочие заставили пешеходов ходить под стрелой автокрана

Ремонт идет на улице Кирова Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже на улице Кирова начались работы по ремонту теплотрассы. Ранее «Комсомолка» сообщала, что «раскопки» и связанное с ними ограничение движения продлятся до середины октября.

А на минувших выходных горожане сообщили о том, что работы ведутся с грубым нарушением техники безопасности. Так, для поднятия тяжелых плит и труб на улице установили автокран, оградив для прохода пешеходов узенькую дорожку. Однако сделали это таким образом, что горожане должны проходить под стрелой работающего подъемного механизма, что создает угрозу их жизни и здоровью.

Мы отправили фото с места событий в организацию, курирующую проведение ремонта, с просьбой о комментарии.