До начала октября перекроют улицу в центре Воронежа

фото с сайта мэрии Воронежа

С 8 часов утра понедельника 10 августа и до 6.00 5 октября водители не смогут поворачивать с улицы Свободы на улицу Кирова. Здесь начинаются плановые работы по ремонту сети теплоснабжения. Кроме того будет ограничено движение по правой крайней полосе нечетной стороны улицы Кирова в районе ее пересечения со Свободы.

Для удобства автомобилистов, на время перекрытия на одностороннем участке улицы Свободы (от улицы Станкевича до улицы Кирова) будет организовано двустороннее движение автомобилей для возможности выезда на улицу Станкевича.