В центре Воронежа на улице обнаружили мертвого мужчину

В полиции сообщили, что видимых повреждений на теле мужчины не было. Фото: из архива «КП»

21 августа в 8.47 у дома № 24 на улице Кольцовской обнаружили лежащего на тротуаре мужчину. Люди, живущие неподалеку, подошли поближе: вроде не дышит. Они вызвали «скорую». Приехавшие врачи уже ничем помочь не могли.

- Его личность уже установили. Мужчине было 39 лет, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Видимых следов насилия на теле не было. Тело отвезли на судебно-медицинскую экспертизу. Там определят точную причину смерти.

Напомним, совсем недавно мужчина примерно тех же лет умер в Семилуках недалеко от входа в супермаркет. Людям с серьезными проблемами со здоровьем не стоит забывать: лучше прихватить с собой нужные вам лекарства.