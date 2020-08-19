Под Воронежем мужчина средних лет внезапно умер у магазина

Приехавшая "скорая" уже ничем не могла помочь. Фото: из архива «КП»

Жители Семилук вечером 18 августа были шокированы: у магазина недалеко от остановки «Вышка» лежал без признаков жизни не старый еще мужчина. Ему вызвали «скорую», однако врачи уже ничем не могли помочь.

- Личность умершего установили, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Это 40-летний местный житель. Следов насилия на теле не обнаружили.

К сожалению, смерти людей в воронежских общественных местах – далеко не редкость. Горожанам и жителям области, страдающим хроническими заболеваниями, не следует забывать, что с собой нужно носить лекарства. Если станет плохо, они могут спасти вашу жизнь.

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