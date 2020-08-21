В Воронежской области резко возросло число заболеваний ОРВИ

На заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса и.о. главного санитарного врача региона Ольга Фуфаева озвучила тревожную статистику по заболеваниям ОРВИ.

По данным Фуфаевой, в последнюю неделю зарегистрирован резкий рост этих инфекционных заболеваний. Их зарегистрировали 2,7 тысячи. Это больше средних цифр по ОРВИ на 27 процентов.

Напомним, руководитель регионального санитарного ведомства также рассказала о том, что у 54% заразившихся коронавирусом болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 26% - бессимптомно. По предварительным оценкам Роспотребнадзора, 10% жителей Воронежской области уже обладают иммунитетом к COVID-19.

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