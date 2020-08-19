В Воронеже на питание учеников потратят 450 миллионов рублей

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел совещание по обеспечению школьников горячим питанием. Фото городской администрации.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел совещание по обеспечению школьников горячим питанием. Такую задачу всем регионам, напомним, поставил президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию в январе текущего года. По его распоряжению, средства на питание детям должны будут поступать их трех бюджетов: федерального, регионального и местного.

Как отметили в мэрии Воронежа, все младшие школьники областного центра и до этого уже несколько лет получали горячее питание бесплатно, за счет средств города. Фактически столица Черноземья является одним из немногих муниципалитетов, полностью готовых выполнить поручение президента с 1 сентября даже собственными силами.

– Однако наш регион вошел в федеральный проект, который подразумевает софинансирование за счет средств из вышестоящих бюджетов. Поэтому, в общей сложности, на организацию горячего питания в школах Воронежа в будущем учебном году из средств бюджетов всех уровней будет направлено более 450 миллионов рублей, – сказал на совещании Вадим Кстенин.

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