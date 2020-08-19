В Воронеже на питание учеников потратят 450 миллионов рублей

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел совещание по обеспечению школьников горячим питанием. Фото городской администрации.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин провел совещание по обеспечению школьников горячим питанием. Такую задачу всем регионам, напомним, поставил президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию в январе текущего года. По его распоряжению, средства на питание детям должны будут поступать их трех бюджетов: федерального, регионального и местного.

Как отметили в мэрии Воронежа, все младшие школьники областного центра и до этого уже несколько лет получали горячее питание бесплатно, за счет средств города. Фактически столица Черноземья является одним из немногих муниципалитетов, полностью готовых выполнить поручение президента с 1 сентября даже собственными силами.

– Однако наш регион вошел в федеральный проект, который подразумевает софинансирование за счет средств из вышестоящих бюджетов. Поэтому, в общей сложности, на организацию горячего питания в школах Воронежа в будущем учебном году из средств бюджетов всех уровней будет направлено более 450 миллионов рублей, – сказал на совещании Вадим Кстенин.

В мэрии пояснили, что ранее в день за счет бюджета города Воронежа на питание школьников младших классов тратилось, например, на завтрак 39 рублей. Благодаря поддержке федерального центра эту сумму увеличат до 54 рублей. Также по решению мэра увеличат, но уже за счет собственных средств муниципалитета, сумму на питание льготных категорий старшеклассников.

Технически воронежские школы уже готовы кормить детей по новым правилам. Осталось только завершить процесс формирования меню и решить ряд бюрократических вопросов. Кроме того, Вадим Кстенин поручил проработать контракты на обеспечение питанием на весь учебный год – вплоть до 31 мая 2021-го:

– Город заинтересован в долгосрочной работе с потенциальными поставщиками, которые могут инвестировать свои средства в развитие школьных пищеблоков: ремонты, замену плит и другого оборудования, приобретение новой посуды и так далее. Это социально ответственный подход – развивать то, что им самим необходимо для соблюдения технологического процесса, для оказания услуги качественно. Но это будет возможно, только если компании видят свои перспективы на срок больше, чем несколько месяцев, – заявил градоначальник.

В свою очередь его заместитель по социальной политике Надежда Савицкая подчеркнула, что при проведении торгов на выбор фирм, которые этим будут заниматься, во главу угла поставят качество продукции, соответствие всем нормам безопасности и еще один параметр:

- Для нас не столь важно, кто именно выходит на торги, главное – безопасность питания наших детей. Потенциальные поставщики должны быть готовы обеспечить высокое качество продуктов, соответствие утвержденному меню, всем санитарным нормам и правилам, а также требованию приоритета продукции, произведенной в Воронежской области, – заявила Надежда Савицкая.