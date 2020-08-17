В Воронежской области дачник обнаружил на своей веранде труп мужчины

Свои дачи все же нужно навещать почаще. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жутким получился визит на собственную дачу у воронежца. Свой домик в поселке Тойда Панинского района он не навещал с апреля. И вот в августе все-таки решил поехать. И, видимо, заработал себе, как минимум, пару лишних седых волос.

Открыв дверь, дачник почувствовал кошмарный запах. Вскоре он заметил его источник – на веранде лежал полуразложившийся труп мужчины. Хозяин дачи поскорее вызвал оперативные службы.

- По факту обнаружения трупа проходит доследственная проверка, в ходе которой выясняют личность умершего, - сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Напомним, 31 июля в одной из квартир дома №1а на улице Междуреченской в микрорайоне Шилово нашли тело 33-летнего мужчины. Тогда причину его смерти оперативно установить не удалось.

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