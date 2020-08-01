В Воронеже в квартире многоэтажки обнаружили труп мужчины

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:09:48+03:00

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В ночь с 30 на 31 июля в микрорайоне Шилово в одной из квартир многоэтажки на улице Междуреченской обнаружили труп 33-летнего мужчины.

Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку. В ходе нее выясняют обстоятельства и причину смерти, был ли здесь криминал или мужчина умер из-за какой-то болезни либо несчастного случая.

Напомним, работники СК также разбираются в ЧП на улице 45-й Стрелковой дивизии, где упавший с высоты 49-летний мужчина пробил крышу машины и погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU