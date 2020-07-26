В Воронеже мужчина при падении с высоты пробил крышу автомобиля и умер

26 Июль 2020 2020-07-26T10:07:05+03:00

По данным источника "КП", погибшему мужчине было лет 35-40. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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Поздно вечером в субботу, 25 июля, в паблике «Мой и твой Воронеж» появился пост с шокирующей информацией. Очевидец написал, что человек упал с большой высоты в доме № 249/1 по улице 45 Стрелковой Дивизии Коминтерновского района. При падении он пробил крышу автомобиля и погиб. Тело некоторое время лежало покрытое простыней во дворе дома.

Источник «КП» в правоохранительных органах подтвердил, что трагедия случилась вечером 25 июля у подъезда № 3 указанного выше дома. Также сообщили, что погибшему мужчине на виде 35-40 лет, его личность на данный момент устанавливают.

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ИСТОЧНИК KP.RU