Еще один житель Воронежской области умер от коронавируса

Врачам расслабляться рано: от коронавируса по-прежнему умирают наши земляки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Об еще одной смерти от коронавируса сообщили в областном оперативном штабе. Заразились за прошедшие сутки 95 человек. Общее число жертв опасной заразы в Воронежской области теперь 110. А людей с подтвержденным диагнозом коронавируса – 12560. Не считая тех, которых обследовали на компьютерной томографии (КТ).

А вот число выздоровевших считают, учитывая и тех, кому делали тест мазками из носа или рта (их сейчас 10936), и тех, кого проверяли на КТ. Общее число избавившихся от болезни наших земляков за сутки подросло на 55. Всего вылечились от коронавируса за время эпидемии 13023 жителя Воронежской области.

Напомним, что власти 14 августа объявили об очередном послаблении: разрешили проводить спортивные соревнования без зрителей. Хотя на тот же «Факел» людям ходить разрешают, пускай и рассаживаться они должны на определенной дистанции и при этом надевать и маски, и перчатки.

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