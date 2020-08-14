В Воронежской области разрешили проводить спортивные чемпионаты и соревнования

фото с сайта ФК "Факел"

14 августа исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов подписал указ о смягчении режима коронавирусных ограничений. Документ разрешает проводить на территории региона чемпионаты, первенства, кубки России, всероссийские и межрегиональные соревнования. Правда, все эти мероприятия пройдут при пустых трибунах: зрителей на них не пустят.

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