Воронежский «Факел» потерял из-за травм двух футболистов

Александр Подбельцев "сломался" на полгода. Фото: с сайта ФК "Факел"

Перед сложнейшей серии из четырех выездных матчей «Факел» лишился двух игроков основного состава. Игра с «Балтикой» и так не принесла очков, а тут еще на 20 минуте травму правого коленного сустава получил нападающий Александр Подбельцев. Медобследование показало, что у форварда и вовсе разрыв передней крестообразной связки. Обычно восстановление после такой травмы занимает не меньше полугода.

Еще на предыгровой тренировке перед матчем с «Балтикой» травму получил полузащитник Михаил Петрусев. У него диагностировали надрыв приводящей мышцы правого бедра. Ориентировочно Михаил выбыл из строя на две-три недели.

Напомним, в конце игры с «Балтикой» еще и случилась потасовка фанатов, вывесивших несогласованный баннер в память друга, и сотрудников ЧОПа. Теперь каждому из четырех болельщиков, замешанных в инциденте, грозит штраф от 3 до 10 тысяч рублей. Одним словом, не матч, а сплошное огорчение.