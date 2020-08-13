В Воронеже на видео попала стычка фанатов «Факела» и ЧОПа во время матча с «Балтикой»

Потасовка с охранниками из-за несогласованного баннера для вывесивших его фанатов может обернуться довольно крупным штрафом. Фото: кадр с видео

За пять минут до конца «Балтики» на Восточной трибуне Центрального стадиона профсоюзов возникла потасовка.

Группа фанатов еще в начале матча вывесили на перилах баннер с надписью «Леха Бахыт, вечная память». Плакат размером примерно метр на метр благополучно провисел почти до самого конца игры. Но за пять минут сотрудники ЧОПа вдруг вспомнили, что баннер не согласован. Почему это сделали только в конце игры, когда «Факел» мог еще отыграться и зрителям хотелось досмотреть футбол спокойно, непонятно. В результате фанаты немного схлестнулись с охранниками, что и попало на видео. Впрочем, дракой это трудно назвать, скорее, слегка потолкались.

В то же время после матча четырем болельщикам, повесившим баннер, пришлось проследовать в полицию. Как пояснили в региональном ГУ МВД, им придется отвечать по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Ответственность по ней - штраф от 3 до 10 тысяч рублей.