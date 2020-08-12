Воронежский «Факел» проиграл «Балтике» из Калининграда и опустился в зону вылета

Футболисты "Балтики" ликуют - только что был забит мяч, ставший победным. Фото: кадр с видео

«Факел» выдал крайне блеклый матч против традиционно неудобного соперника – «Балтики» из Калининграда. В первом тайме возникал вопрос, кто играет дома – хозяевами положения выглядели гости с Балтийского моря. Если бы не вратарь Кортнев, «Балтика» могла бы забить не однажды. Но ограничились одним голом – на 24 минуте мягкий навесной пас бывшего игрока «Факела» Альшина превратил в гол Аллеф, технично принявший мяч на грудь и отправивший его в «девятку». Легионер «Балтики» - пока лучший бомбардир ФНЛ, это уже третий его мяч в недавно начавшемся сезоне.

Во втором тайме сонный футбол продемонстрировали обе команды. Убаюкивающее течение игры взорвал выход на один Пухова на 76 минуте. Дудиев подкатом сзади помешал нашему нападающему реализовать выход на рандеву с голкипером Бориско. Но «Балтика» осталась в меньшинстве. Лучший бомбардир «Факела» Акбашев (забивший, правда, оба гола с пенальти) пробил штрафной бездарно – прямо в стенку. Дальше воронежская команда владела преимуществом, но распоряжалась им крайне беззубо. Итог – домашнее поражение 0:1.

«Факел» опустился в зону вылета. Пока он занимает 18 место, но если столичное «Торпедо» сломит сопротивление дебютанта – самарского «Акрона» - то может опуститься и на 19-е. Что по большому счету не так важно. Главное – внятной игры у наших футболистов не видно.

Следующий матч «Факел» проведет на выезде против зубастого московского «Велеса». Дебютант ФНЛ сейчас занимает третье место, имея в активе семь очков. У «Факела» их, напомним, всего три.