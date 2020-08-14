Жительнице Воронежской области дали условный срок за истязания приемного сына

В общем-то мирным образом в Воронежской области закончился суд над приемной матерью. Напомним, жительница Эртильского района вместе с мужем взяла на воспитание трех приемных мальчиков. Старшего из них она почему-то невзлюбила: систематически избивала, в августе 2016 года заставила мальчика залезть в багажник автомобиля. Так она и везла его домой, где уже после избила веревкой. Летом на ночь запирала его в хозяйственной постройке с погребом, бросала в глубокие участки водоема, чтобы он научился плавать. Кроме того, женщина заставляла других детей морально издеваться над подростком.

Уже в ходе следствия жительница Эртильского района сумела наладить отношения с ребенком, которого забрали обратно в детский дом: она его там регулярно навещала, покупала ему продукты, телефон. Также она принимала участие в воспитании своих внучек. В итоге мальчик женщину простил. А суд учел, кроме того, и другие смягчающие обстоятельства: состояние ее здоровья, многочисленные заболевания и наличие инвалидности третьей группы.

В итоге, как сообщает пресс-служба Панинского районного суда, женщина получила три года условно, штраф в 30 тысяч рублей. А также ей придется заплатить подростку 300 тысяч рублей моральной компенсации. Приговор пока не вступил в действие. Свою вину подсудимая так и не признала.