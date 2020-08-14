В Воронеже юноша на мопеде сбил на «зебре» четырехлетнего мальчика

В четверг, 13 августа, в 16.55 в Железнодорожном районе у дома № 27а на улице Электровозной случилась авария, в которой пострадал маленький ребенок.

- 20-летний водитель мопеда «Сенда», ехавший со стороны улицы Бобровской в направлении улицы Планетной, не затормозил перед пешеходным переходом. И сбил шедшего по нему вместе с одним из родителей четырехлетнего мальчика. Ребенок получил травмы разной степени тяжести. Его отвезли в больницу, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, также 13 августа в 21.20 на пешеходном переходе на улице Ворошилова неустановленная машина сбила 38-летнюю маму с коляской, где лежал четырехмесячный малыш. Ребенка отвезли в больницу.

В полиции привели печальную статистику за 13 августа. За прошедшие сутки зарегистрировали 111 ДТП, из них 76 случились в Воронеже, 23 – в районах области, 12 – на федеральных трассах. В девяти авариях получили травмы девять человек.

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