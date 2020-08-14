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Воронежцы не верят, что дно Лебединого озера высохнет для его очистки

Под водоемом бьют родники
Елена ФедяшеваЕлена ФедяшеваЕленаФедяшева
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Горожане расстроены унылым видом некогда красивого озера

Горожане расстроены унылым видом некогда красивого озера

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы с тревогой следят за судьбой Лебединого озера на улице Минской, которое сейчас чистят по решению мэрии. Напомним, из него спустили воду и теперь ждут, когда дно высохнет, чтобы техника смогла очистить его от осадка и отремонтировать расположенные в основании водоема плиты. Однако жители окрестных домов не верят в успех этого мероприятия:

- Как житель улицы Минской сегодня в новостях услышал странное объяснение по ремонту Лебединого озера, - говорит краевед Владимир Елецких. - Удивительно, но я писал, как при ремонте озера еще в прошлом веке завяз и долго стоял бульдозер. И про родники писал, и было известно, что они никуда не делись. А теперь ждут, что дно просохнет!

Факт неудачного опыта очистки дна озера в 80-е годы подтвердили и другие местные жители. Кроме того они посетовали, что у озера нет информационного стенда, где горожане могли бы почитать, что планируют сделать с водоемом.

- Просохнет дно? Да нет, конечно! А еще дожди пойдут… Вероятно, следует поднять вопрос паспортизации подобных водоемов в городской черте на общественной палате с привлечением ученых и практиков, учитывая примеры этого года, - добавляет краевед.