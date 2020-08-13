В Воронеже объяснили, зачем еще раз спустили озеро в Центральном парке

Будем надеяться, что третья очистка озеру на "Динамо" не понадобится. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В паблике «Воронеж VRN» ВКонтакте появилось фото вновь спущенного озера в Центральном парке, больше известном в народе под названием «Динамо». Автор снимка написал:

- От чистой бирюзовой воды не осталось и следа. Неприятно удивлен состоянием озера, снова все в тине, воняет жутко, видимо что-то пошло не так.

В мэрии развернуто прокомментировали это сообщение. В пресс-службе городской администрации напомнили, что из озера, еще когда его спускали в первый раз, выпустили в водохранилищ всю рыбу, выловили черепах и передали их в зоопарк. Затем озеро промыли водой с температурой, близкой к кипятку, - 95 градусов, и удалили ил.

После этого родники вновь заполнили озеро. Однако потребовалось еще раз его очистить. Воду снова откачали и засыпали дно щебнем и речным песком. После этого озеро снова заполнится. Но перед этим в воду будет внесен пробиотик (живой микроорганизм, приносящий пользу при введении в адекватных количествах).

Также будет смонтирована установкf для очистки. Она будет состоять из систем дозирования, озонирования, эжекции (процесс смешения двух каких-либо сред,в котором одна из них, находясь под давлением, оказывает воздействие на другую и увлекает ее в требуемом направлении), аэрации. Также установка будет обеспечивать дальнейшее внесение в воду пробиотика. Он должен подавить цианобактерии, вызывающие «цветение» воды и образование тины, а также увеличить концентрацию растворенного кислорода , уменьшить донные отложения и попадание в водоем остатков растений.

Озеро вновь заполняется уже сейчас. В мэрии полагают, что естественные родники справятся с этой задачей в течение двух-трех суток.

Напомним, в Воронеже сейчас также спущено озеро на улице Минской, там предстоит укрепить дно. А водоем на Машмете в районе улицы Новосибирской сейчас чистят от водорослей. При этом спускать его не стали.

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