Книжный клуб "Петровский" проведет в Воронеже серию прощальных перед закрытием мероприятий

Книжный клуб закроется в конце сентября. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Организаторы Книжного клуба "Петровский" объявили о серии прощальных мероприятий по случаю закрытия. О том, что клуб прекращает работать стало известно, напомним, в конце прошлого месяца.

- Новость о нашем закрытии наделала много шума, бар работает, кафе закрылось, книжная распродажа спровоцировала весьма активное поломничество к нашим полкам, а продолжаться она будет до самого последнего дня. Из-за всех запретов непонятной оставалась только часть с событиями. Теперь мы точно знаем, что губернатор разрешил проводить массовые мероприятия (с ограничениями) с 14 сентября. То есть, у нас будет две недели, чтобы успеть с вами бурно попрощаться, увидеться, обняться и под занавес устроить всё, что успеем, - сообщают организаторы.

И обещают много всего интересного:

- Во-первых, у нас пройдёт литературная программа Платоновского фестиваля. Во-вторых, обязательно проведём встречи наших лекционных проектов с приставкой "прощальный". Надеемся, что потом все они будут жить на какой-то ещё площадке. В-третьих, вечеринка. Мы не отмечали наш день рождения. Планировали устроить тусовку по случаю выхода из карантина - но не судьба. Теперь объединим все поводы и будем веселиться до посинения.