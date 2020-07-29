В Воронеже Книжный клуб "Петровский" объявил о закрытии

29 Июль 2020 2020-07-29T14:24:22+03:00

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Час назад на официальной страничке Книжного клуба "Петровский" появилось объявление, которое привело в шок, тоску и уныние многих интеллигентных жителей города.

Вот что там написано:

- У нас были грандиозные планы, но, увы, что-то пошло не так, и мы закрываемся. Работаем до 30 сентября в прежнем формате (книги и кофе с собой), кафе открываться не будет. В связи с этим мы запускаем большую распродажу. Начиная с сегодняшнего дня вы можете купить книги по издательским ценам (делаем скидку от 25 до 35 процентов) или по ценам ниже закупочных. На большую часть книг мы не успеем наклеить новые ценники, поэтому уточняйте, пожалуйста, стоимость книг у консультантов или на кассе. Вас ещё ждут несколько важных объявлений, следите за новостями или пишите нам — мы на связи.

Клуб был прекрасной площадкой для общения интеллектуалов, там проходили лекции по литературе, искусству, которые проводили известные в стране деятели. Очень жаль, что город всего этого лишился.

ИСТОЧНИК KP.RU