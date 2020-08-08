В Воронеже стали известны подробности расправы ревнивой жены над дорогим джипом

Дикая ночная выходка женщины, похоже, обернется для нее только предстоящим дорогим ремонтом машины. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В полиции рассказали подробности ЧП, случившегося в ночь с 6 на 7 августа на улице Антокольского Советского района. Напомним, по свидетельствам очевидцев, ревнивая жена устроила шоу среди ночи. Она побила кирпичом джип «Гранд Чероки», сопровождая расправу над авто криками: «Это тебе за измену». Вышел мужчина, увел наблюдавшего эту дикую сцену маленького сына домой. А потом, как утверждали очевидцы, разъяренная жена якобы еще и накинулась на полицейского, за что ее отвезли в отдел полиции.

Оказалось, на самом деле все случилось совсем не так:

- Женщина, действительно, разбила кирпичом стекла машины, но принадлежал автомобиль ей. Значит, она могла делать с ним все, что угодно, - рассказали в региональном ГУ МВД. – На полицейского женщина не бросалась, никто ее не задерживал. Вышедший на шум мужчина заявил, что это их семейные дела, с которыми они сами разберутся. По поводу нарушения ночного сна никто заявлений не писал.