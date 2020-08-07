В Воронеже ревнивая жена разбила мужу дорогой джип и напала на полицейского

Джипу нужен дорогой ремонт. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В Советском районе ночью 7 августа произошел дикий случай.

Житель дома на улице Антокольского в 2.30 услышал на дворе сильный стук бьющегося стекла. Он посмотрел в окно и увидел, что женщина лет 35-ти, казавшаяся выпившей, наносит удары по стоящему джипу кирпичом. Эту процедуру она сопровождает криками: «Это тебе за измену!». Рядом стоял ее семилетний сын.

Местные жители вызвали полицию и наряд ДПС. Стражи порядка приехали быстро. У женщины отобрали ключи от машины, она вроде успокоилась. Пришел ее муж, молча забрал ребенка. Тут женщина опять начала проявлять агрессию. Зачем-то бросилась на полицейского. Очевидцы сообщают, что на нее надели наручники и увезли. Фото разбитой машины впоследствии разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

В комментариях к посту об этом ЧП в соцсети один из мужчин рассказал, что был свидетелем похожего случая. Только машину бил взбешенный супруг, и орудовал он битой.