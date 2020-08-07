В Воронеже бывшего заместителя главврача психоневрологического диспансера будут судить за взятку

В корпусе психоневрологического диспансера в Орловке было не все в порядке не только с адекватностью пациентов, но и с честностью заместителя главврача. Фото: из архива «КП»

7 августа в Левобережный районный суд передали уголовное дело бывшего заместителя главного врача корпуса № 2 Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера в селе Орловка

По данным следствия, в марте 2020 года один из руководителей этого специфического лечебного заведения получил взятку в 50 тысяч рублей от мужчины, заинтересованного в том, чтобы побыстрее купить квартиру. За эти деньги он обеспечил быстрое проведение экспертизы об адекватности и дееспособности хозяйки этой жилплощади, хотя и в том, и в другом были определенные сомнения.

После получения денег заместителя главврача задержали. Вскоре его уволили. По части 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере» мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в одном из зданий, относящихся к психоневрологическому диспансеру в Орловке, до сих пор работает школа для обычных нормальных детей. Новую, не соседствующую с неадекватными людьми, пока так и не построили.