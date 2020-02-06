Под Воронежем школьники учатся в здании психоневрологического диспансера

Представьте: вы ведете маленького ребенка в школу. Практически у входа, буквально в 30 метрах, начинаются аллеи: липы, березы, каштаны, фруктовые деревья. Зеленые островки разбиты асфальтированными дорожками. Красота! Между стволами виднеются большие корпуса. Гуляют люди. Вот только с выражением лица у них что-то не так…

Пациенты психоневрологического диспансера, расположенного в поселке Орловка Хохольского района, делят одну территорию с местными школьниками. Точнее, учебное заведение находится в корпусе лечебницы.

- Мы не можем позволить, чтобы ребенок сам ходил из школы. Сейчас он в третьем классе, и каждый день после уроков ждет нас внутри здания. Я подъезжаю, звоню, и он выходит. Сын боится, - рассказывает член родительского комитета Орловской средней школы Татьяна Бузова. - Сейчас вы их (пациентов, - ред.) здесь не увидите: погода плохая, но вообще они постоянно гуляют, красят бордюры, убирают листву, ходят в магазин, на почту. И в чем опасность: одежда на них обычная, не лечебная! На них не написано, что они больные!

Психоневрологический диспансер построили в Орловке в начале XX века - в 1906 году. В 1965-м в один из корпусов переехала школа. Как говорят местные жители, в послевоенное время вариантов было немного. А потом все просто забыли. Сейчас в школе учатся 214 детей из трех поселков: Орловка, Петино и Опытная станция ВНИИК. Они делят здание не только с врачами и их пациентами, но еще и с почтой, отделением банка и продуктовым магазином.

Отделение банка и продуктовый магазин расположены в этом же корпусе.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

НАРУШЕНИЕ ВСЕХ НОРМ

Директор Наталья Кустова охотно показывает «самые злачные и проблемные места» учебного заведения. А как еще привлечь внимание? Начинаем с крыла начальной школы, которое к основному зданию пристраивали в конце 1970-х учителя и родители. Небольшой узкий коридор, в котором на перемене не протолкнуться. Классы здесь многочисленные: по 27 - 28 детей. К слову, в кабинетах ребятам тоже не хватает места. Между партами едва заметное расстояние в 30 см, от доски до первого стола – меньше метра. Все это нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, но другого выхода нет.

- В аудитории жуткая духота. Но открывать ничего нельзя: даже если распахнуть дверь - идет холодный ветер. Дети могут заболеть. Проветриваем только на перемене, - поясняет учитель начальных классов Ольга Дрынова, к которой мы заглянули на урок.

К слову, верхнюю одежду и обувь дети также оставляют в классе: гардероба в учреждении нет. А с учетом того, что в ближайшие годы число первоклассников будет увеличиваться, руководство школы не представляет, как выходить из ситуации.

- 30 детей мы уже никак не разместим. Даже в существующем варианте места ребятам не хватает. Надо делить учеников на два класса, но у нас физически нет дополнительных помещений, чтобы рассадить всех первоклашек, - разводит руками директор.

Расстояние между партами - минимальное.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Минуя буфет и пару лестничных проемов, движемся дальше:

- Вот тут проводим линейки, - Наталья Васильевна указывает на небольшое пространство у учительской. - Актового зала у нас тоже нет. Дети не видят сцены. Большие праздники проводим в спортзале, два года назад нам его отремонтировали на деньги гранта.

В КОНЦЕ - НЕ СВЕТ

Далее самый интересный участок: очень узкий коридор, в котором могут поместиться только два худеньких ученика начальных классов. На стенах уже не держится краска, косметическим ремонтом тут не отделаешься. По левую сторону - двери, за которыми бывшие палаты для душевнобольных трансформировались в учебные помещения.

Тот самый коридор.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Отремонтированная столовая таких маленьких размеров, что школьников приходится кормить на протяжении всех перемен, иначе не успевают.

Кормить детей приходится за четыре перемены.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

За следующей дверью - кабинет химии с двумя большими окнами, типичными для старинных лечебниц. В помещении оборудованные парты, только вот потолок обваливается и протекает.

Потолок в кабинете химии.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Схожая проблема и в соседнем классе, поэтому парты стоят только в одной его части. Примечателен кабинет и другим: рядом с доской - дверь. Сейчас она забита, но если ее все же отпереть, то коридор свяжет вас и с магазином, и с приемным отделением врачей.

Возвращаясь обратно, директор озадаченно добавляет:

- Очень парадоксальная ситуация: у нас профессиональный слаженный коллектив. Много молодежи, которая отлично вписалась. Мы принимаем участие во всех олимпиадах и конкурсах, входим в топ 50 лучших школ Воронежской области. У нас очень богатый потенциал, хорошие перспективы. Но вот такие условия… Спасибо родителям: с ними общение бесконфликтное. Все вопросы решаем цивилизованно, потому что они тоже знают: мы прикладываем максимум усилий.

«ПЛОХО, ЧТО ПРИСПОСОБИЛИСЬ»

Безусловно, в той части здания, которая отведена под школу, больных нет. Но практически ежедневно дети видят их на улице.

- Слава богу, ничего плохого пока не случалось. Пациенты, которым можно гулять, делают это в сопровождении медперсонала. Но сам их вид не очень приятен для взрослых, не то, что для детей, - попутно добавляют другие сотрудники школы. - Вытерпеть такое сложно морально. Да и сама природа заболевания, диагноз пациентов заставляет всех тревожиться: ничего не было, но вдруг произойдет.

Некоторые старшеклассники говорят, что не видят в этом проблемы, мол, мы родились и выросли тут: все нормально.

- А я переехала в Орловку, поэтому (смеется) долгое время привыкала. Такая ситуация казалась необычной. Но ездить в Воронеж каждый день - не вариант, - делится одна из девятиклассниц.

- Конечно, хочется более современную школу. Когда видишь другие учреждения, появляется небольшая зависть. Чем мы-то хуже? Но даже если не застанем новое здание, хочется, чтобы последующие поколения учились в лучших условиях.

В школе учатся 214 детей.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Директор школы с негодованием признается, за долгие года они с врачами приспособились друг к другу:

- Больница помогает нам с конфетами для учащихся на Новый год. Часто вместе проводим спортивные мероприятия. Конечно, это плохо – что приспособились. Но работать приходиться в предлагаемых условиях.

«ОДНОМУ - СТРАШНО, ДРУГОЙ - ЕЩЕ НЕ ПОНИМАЕТ»

Многие родители тоже почти смирились с ситуацией. Особенно подкупает их учительский состав. Некоторые рассказывают: отдали ребенка в школу, несмотря на соседство, именно из-за педагогов.

- Для нас школа - объединяющий объект. Если проходит какое-то мероприятие, то это событие для всех жителей трех поселков. Большинство мам и пап понимающие, они не говорят: «Сделайте моему ребенку хорошо, и на этом все», - делится родительница Елена Колесник. - Школа дает потрясающие результаты. В прошлом году было четыре медалиста. У нас работает филиал музыкальной школы. Мы будем поддерживать ее, чем можем.

Елена Колесник.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Прерывает ее вторая мама Татьяна Бузова:

- А давайте я вам покажу этот класс. Очень хочется, чтобы его увидели, потому что это не похоже на музыкальную школу. У нас, действительно, очень хороший педколлектив, - продолжает женщина. - Но условий нет в-о-о-о-о-о-бще. Стелить полы и вставлять окна за свой счет - ненормально. Мы не готовы к такому.

Татьяна Бузова.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Обходим с Татьяной здание и отправляемся в тот самый музыкальный класс. Сам кабинет оказывается закрыт. Но экскурсия все равно выходит показательной. Филиал музшколы имеет один вход с медицинским отделением. Только стена разделяет комнату для детей и помещение для приема больных.

А за стеной проходят музыкальные занятия.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- В принципе, школьники и пациенты здесь не должны пересекаться. Из диспансера сюда приходят в первой половине дня, ученики - во второй, - объясняет Татьяна Бузова. - Но нужно понимать, что у нас тут все построено только на уважении друг к другу. А если что-то пойдет не так?!

Мы прогуливаемся с Татьяной по тем самым аллеям между корпусами. Мама показывает, где какие здания расположены, в каких местах прогуливаются пациенты. Жесты и мимика женщины сдержаны. Только голос выдает волнение. Ее переживания вполне понятны.

- У меня один сын ходит в школу, второй в детский сад. Вот корпус, который расположен четко между ними. Если детсад хотя бы обнесен забором, то школа нет. В ней просто закрывают дверь на замок. Это единственная мера защиты. Старший сын мягкий, переживающий, ему страшно. Но он хотя бы понимает, что нельзя подходить к незнакомым людям, а младший еще не соображает, что я ему говорю. Он не боится.

Один из корпусов психдиспансера.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Татьяна добавляет: позволить себе отправить детей в детсад и школу в Воронеж (расстояние до города всего 15 км) - не может.

- Во-первых, кто меня возьмет там без прописки? А какая это нагрузка для семьи? Как мне работать? В первом классе дети до 11 часов учатся, куда его потом деть? Я себя корю немного за то, что мы остались здесь. Однако по-другому очень сложно.

БЕЗОПАСНЫЙ УЧАСТОК

- На собраниях с общественностью постоянно возникает вопрос: почему дети соседствуют с психически больными? Ведь в этом же здании все еще находятся кабинеты врачей, они принимают там пациентов. Мы все понимаем, что такая ситуация нежелательна для учебного процесса. Поэтому и хотим участвовать в нацпроекте, чтобы осуществить общую мечту: построить новую школу, - комментирует заместитель главы Хохольского района Владимир Морозов.

Владимир Морозов.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Однако, по словам чиновника, дело застопорилось на земельном вопросе: где строить здание? Администрация нашла оптимальный вариант - участок, переданный в бессрочное пользование местному филиалу Всероссийского научно-исследовательского института кукурузы. Земля в самом центре поселка Опытной станции давно уже никем не используется. Сам ВНИИК не против передать ее из федеральной собственности в муниципальную. Но при согласии обеих сторон сложилась вот какая парадоксальная ситуация:

- Мы направляли письма и в головной офис ВНИИК в Пятигорск, и в Минобрнауки, но получили отказ из-за того, что на имущество и участки наложен мораторий на отчуждение земли до 15 января 2020 года. Сейчас срок истек, и будем инициировать повторное обращение, - поясняет Владимир Николаевич. - Другой подходящей земли просто нет. С одной стороны - территория Семилукского района, с другой - земли лесфонда, с третьей - проходит газопровод, есть еще участок за автомобильной трассой «Воронеж - Острогожск», но это неудобно и небезопасно. Детям придется несколько раз в день пересекать оживленную дорогу.

Участок, на котором хотят возвести новую школу.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Участок в поселке Опытной станции ВНИИК устроил бы всех. Здесь школа будет в пешей доступности для трех населенных пунктов. Площадь - около четырех гектаров (еще один могут приобщить из муниципальной собственности) - позволила бы построить целый комплекс зданий: и школу с хорошей инфраструктурой на 250 - 300 учеников, и детский сад на 150 мест (сейчас в садик ходят 93 ребенка, но нет ясельных групп). Пока же на этом месте стоят разрушенные трансформаторная и котельная.

- Надеемся, что в Росимуществе и Минобрнауки пойдут навстречу людям и детям. Тем более речь в данном случае идет о передаче земли не в частные руки, а для государственного образовательного учреждения, - добавил глава регионального исполкома ОНФ Никита Панов. Ведь общественники тоже активно подключились к ситуации.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА

Безусловно, проблема со школой, точнее ее необычным соседством, обозначилась не только что. Она существовала всегда. Но как часто бывает: люди просто привыкли. Почему именно сейчас вновь заговорили об этом?

- Облправительство наметило на 2020 год в Орловке строительство еще одного центра по уходу и социализации психоневрологических больных на 126 мест. А значит, дети еще чаще будут сталкиваться с пациентами, - пояснила другая замглавы Хохольского района Ирина Рязанцева.

Ирина Рязанцева.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Администрация уверена: главное - решить вопрос с землей. Ведь никто не рассматривает их заявку на новое учебное заведение, потому что нет участка - в документах невозможно обозначить координаты. Когда они будут (чиновники не хотят рассматривать вариант «если»), деньги на само строительство обязательно появятся. Вот такая надежда.

- Все понимают значимость проблемы. Мы ежегодно отправляем заявки на новую школу в облправительство. Нас готовы рассматривать, но надо найти землю. В нашем районе это единственная школа, которая работает в таких условиях. Точнее, здесь нет никаких условий, - печально констатирует Владимир Морозов. - Мы не готовы больше ждать.