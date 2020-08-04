В мэрии Воронежа разъяснили порядок посещения детсадов

В садиках каждый день должны будут дезинфицировать поверхности и игрушки. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Послезавтра в Воронеже начинают работать детские сады. Как пояснили в городской администрации, их режим мало чем будет отличаться от допандемийного.

Но все же к некоторым вещам родители должны быть готовы. Во-первых, дети могут ходить в садики без масок. Без средств защиты по согласованию в Роспотребнадзором могут находиться и воспитатели. А вот технический персонал - работники пищеблока, уборщицы обязаны носить маски.

- При хорошей погоде родителям придется сдавать своих детей в садик на улице, рядом с его входом. И также, не из помещения, забирать их домой. В этом случае мамы и папы могут обойтись без масок. Если же родители припозднились и зашли с ребенком в сад, то должны надеть средство защиты, - пояснили в мэрии.

Также для детей и сотрудников дошкольного учреждения каждое утро начнется с измерения температуры, а в самих детсадах раз в неделю будут проводить генеральную уборку и каждый день, пока дети гуляют, дезинфицировать поверхности и игрушки.

- В группы детсадов примут всех детей, посещавших дошкольные учреждения до введения ограничительных мер, вне зависимости от того, работают родители или нет. Прием будет вестись по заявительному принципу. Для этого мамам и папам необходимо обратиться в образовательную организацию (к заведующему или воспитателю) и за день до визита сообщить о намерении посещать детский сад, а также собрать медицинские справки: взять у участкового педиатра справку о состоянии здоровья ребенка и справку об эпидокружении, - отметили в горадминистрации.