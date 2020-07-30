2020-07-30T12:42:03+03:00
Общество

В Воронеже стало известно, когда откроют детсады

Они заработают со следующей недели, скорее всего, с 6 августа
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Со следующей недели во всех воронежских детсадах откроют дежурные группы.Со следующей недели во всех воронежских детсадах откроют дежурные группы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На заседании областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение, которое наверняка обрадует сильно занятых на работе родителей. Наконец-то дали «добро» на открытие детсадов.

В региональном департаменте образования приняли совместное решение, что детсады могут снова начать работать в полную силу с 6 августа. Губернатор Александр Гусев с этим мнением согласился, однако дату открытия определил более осторожно – в течение следующей недели. В каждом из детсадов заработают дежурные группы, которые смогут принять всех желающих. Власти считают, что для невысокой летней загрузки этого будет вполне достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре назвали самые зараженные коронавирусом районы Воронежской области
В Воронеже стало известно, когда откроют детсады
На улице 45-ой Стрелковой дивизии в Воронеже снесут обгоревшие гаражи
В регионе в рамках партпроекта проверяют соблюдение норм безопасности учреждений культуры
В Воронежской области снова разрешили передавать посылки заключенным
В Воронеже в День ВДВ не будет массовых мероприятий
В Воронежской области «Лада» врезалась в «КамАЗ»: погиб водитель
В Воронеже нашли труп утопленника на Голубом озере
Эксперт Сбербанка: потери российской экономики от кибератак в 2021 году могут вырасти до 7 трлн рублей
Еще два жителя Воронежской области умерли от коронавируса
В райцентре Воронежской области на пожаре погибли женщина и ее сын
В Воронежской области сосед ударил топором пенсионерку
В райцентре Воронежской область ночью сгорел дом: есть пострадавшие
На десятом Платоновском фестивале покажут «Воронежский кейс»
Высокопоставленного воронежского полицейского за мошенничество приговорили к 4 годам колонии
Будет ли в этом году у Платоновского фестиваля зарубежная программа, решат после 15 августа
По решению суда в Воронеже могут снести торговый центр «Народный»
Пять воронежских медучреждений нарушили положение о воинском учете