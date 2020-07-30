В Воронеже стало известно, когда откроют детсады
На заседании областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение, которое наверняка обрадует сильно занятых на работе родителей. Наконец-то дали «добро» на открытие детсадов.
В региональном департаменте образования приняли совместное решение, что детсады могут снова начать работать в полную силу с 6 августа. Губернатор Александр Гусев с этим мнением согласился, однако дату открытия определил более осторожно – в течение следующей недели. В каждом из детсадов заработают дежурные группы, которые смогут принять всех желающих. Власти считают, что для невысокой летней загрузки этого будет вполне достаточно.
ИСТОЧНИК KP.RU