В Воронеже в парке нашли труп мужчины

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:50:40+03:00

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3 августа в 13.30 на Московском проспекте в зеленой зоне возле жилищного комплекса «Грин парк» обнаружили труп мужчины. В соцсетях сообщают, что возле тела валялись шприцы.

В региональном ГУ МВД факт ЧП подтвердили. По сведениям стражей порядка, мужчине на вид лет 30-35. Личность его устанавливают. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, следов, позволяющих предполагать, что смерть могла быть насильственной, не обнаружили. Причину ее сейчас устанавливают.

Напомним, в ночь с 30 на 31 июля в квартире одной из квартир дома № 1а на улице Междуреченской микрорайона Шилово нашли труп 33-летнего мужчины. Причину смерти также выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU