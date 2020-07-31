В Воронеже первого августа перекроют движение на улице Феоктистова

31 Июль 2020 2020-07-31T15:30:25+03:00

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В мэрии Воронежа сообщили, что в эту субботу почти на весь день перекроют движение автотранспорта на улице Феоктистова. Там будут удалять аварийные и сухостойные деревья.

- В связи с производством работ с 9.00 до 18.00 будет закрыто движение автотранспорта по участку улицы Феоктистова - от улицы Студенческой до Фридриха Энгельса, - сообщили в городской администрации.

Также сегодня там рассказали, что с третьего августа закроют участки улиц Фридриха Энгельса и Транспортной. Это связано с подготовкой к реконструкции моста на улице Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU