В Воронеже первого августа перекроют движение на улице Феоктистова
Там будут удалять аварийные деревья
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В мэрии Воронежа сообщили, что в эту субботу почти на весь день перекроют движение автотранспорта на улице Феоктистова. Там будут удалять аварийные и сухостойные деревья.
- В связи с производством работ с 9.00 до 18.00 будет закрыто движение автотранспорта по участку улицы Феоктистова - от улицы Студенческой до Фридриха Энгельса, - сообщили в городской администрации.
Также сегодня там рассказали, что с третьего августа закроют участки улиц Фридриха Энгельса и Транспортной. Это связано с подготовкой к реконструкции моста на улице Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU