В Воронеже перекрывают несколько улиц для реконструкции моста на улице Ленина

31 Июль 2020 2020-07-31T12:33:48+03:00

Пока ограничения будут действовать только на этих участках

Что же касается путепровода на 9 Января, то движение по нему, скорее всего, запустят только к октябрю

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С 3 августа закроют участки улиц Фридриха Энгельса и Транспортной. Как объяснили 31 июля в пресс-службе мэрии, это связано с подготовкой к реконструкции моста на улице Ленина. Ранее на этом участке уже появились соответствующие знаки. Сразу скажем, что ограничивать проезда по самому путепроводу пока не планируют.

Так, с 9:00 3 августа до 9:00 31 декабря 2020 года будет невозможно проехать по части улицы Фридриха Энгельса - от проспекта Революции. Также будет закрыт и участок Транспортной - до дома №110 по улице Ленина.

- Порядная организация начнет подготовительные работы к выносу коммуникаций и устройство эстакады для их размещения, - сообщили в мэрии.

Ранее не раз говорилось, что работы на улице Ленина начнутся только после открытия движения на путепроводе по улице 9 Января. Планировалось, что это произойдет в августе или начале сентября.

Тем временем на улице 9 Января сейчас идет укрепление насыпи на подходах к мосту с обеих сторон и другие работы. Теперь в мэрии говорят, что согласно муниципальному контракту этот ремонт должен быть завершен 1 октября 2020 года. Соответственно активная фаза работ на сооружении у Работницы начнется после этой даты.

- В настоящее время профильные структурные подразделения мэрии предпринимают усилия в части согласования с железнодорожниками предоставления длительного «технологического окна» в ноябре текущего года для того, чтобы в течение нескольких дней полностью демонтировать все пролёты путепровода на улице Ленина и значительно ускорить исходя из проектных сроков (18 месяцев) проведение его полной реконструкции, - сообщают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU