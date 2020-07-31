Для проведения «Диктанта Победы» в ЦФО откроют свыше 2300 площадок

31 Июль 2020 2020-07-31T13:12:50+03:00

Среди них – знаковые для каждого региона места, связанные с памятью о Великой Отечественной войне

Изменить размер текста: A A

В этом году из-за пандемии коронавируса дату проведения «Диктанта Победы» перенесли на 3 сентября. По расчетам организаторов, акция может охватить символичное для юбилейного года Победы число стран – 75. Поступили заявки более чем по шести тысячам площадок в России и за рубежом. При этом количество участников – как оффлайн, так и онлайн – может охватить полмиллиона человек.

Регионы Центрального федерального округа уже определили более 2300 мест, где можно будет написать диктант.

В Воронежской области акция «Диктант Победы» пройдет на 136 площадках. В акции примет участие каждый муниципальный район и город Воронеж. Основными площадками станут школы, в которых проводится ЕГЭ. Также, библиотеки, СУЗы и ВУЗы Воронежа. Одной из знаковых площадок станет Музей-Диорама. В акции примут участие ветераны, молодежь, представители исполнительных и законодательных органов власти, общественные организации, жители Воронежской области.

Традиционно почетными участниками «Диктанта Победы» станут ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла. К акции присоединятся представители региональных отделений партии, волонтеры.

Стоит отметить, что при проведении акции учтут эпидемиологическую ситуацию и все рекомендации Роспотребнадзора: участникам измерят температуру, обеспечат средствами индивидуальной защиты, аудитории – санитайзерами, кроме того, на площадках будет соблюдаться безопасная дистанция.

Напомним, «Диктант Победы» — просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России, которая проходит во всех регионах страны и за рубежом при поддержке «Единой России» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». В 2019 году тест прошли больше 150 тысяч человек. Максимальный балл набрали порядка 5,5 тысяч участников.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU