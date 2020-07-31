2020-07-31T12:41:27+03:00
Звезды

В правительстве области представили третий вариант фасада воронежского Театра оперы и балета

Проект предполагает тотальное остекление
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фасад театра предлагают полностью спрятать под стекло. С портала правительства Воронежской области.Фасад театра предлагают полностью спрятать под стекло. С портала правительства Воронежской области.
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В четверг, 30 июля, в правительстве области состоялось совещание, посвященное реконструкции Театра оперы и балета. На нем губернатору представили еще один вариант оформления фасада здания - архитекторы предлагают полностью его остеклить.

Ранее, напомним, на суд воронежцев вынесли два варианта архитектурного оформления театра.

Отмечается, что реконструкция должна изменить геометрию и высоту здания, увеличить полезную площадь за счет задней части театра.

На данный момент проектный институт «Гипрокоммундортранс» выполнил соответствующие инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, разработал поэтажные планы с зонированием. В стадии доработки еще находится архитектурное решение фасадов и ряд технологических аспектов функционирования театра.

Как отметил губернатор, решение по внешнему облику театра будет принимать рабочая группа и театральные эксперты.

По контракту проект должен быть утвержден до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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