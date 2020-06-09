2020-06-09T18:31:35+03:00
Общество

В Воронеже представил две концепции по реконструкции театра оперы и балета

Решения не окончательные, а обсуждаемые
Олег ИВАНОВ
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9 июня «Гипрокоммундортранс» представил архитектурные концепции по реконструкции воронежского театра оперы и балета. Как предупредили в пресс-службе регионального правительства, решения не окончательные, а обсуждаемые. Варианта пока два, и они кардинально отличаются друг от друга. О том, как будет приниматься финальное решение пока не сообщается.

Первый вариант (другой ракурс)

Первый вариант (другой ракурс)

Второй вариант

Второй вариант

Реконструкцией планируется изменить геометрию и высоту здания, а также увеличить полезную площадь театра за счет задней части, выходящей на улицу Пушкинскую. Согласно концепции, театр будет разделен на зрительский и технологический комплексы, четко зонирован и обеспечен всеми необходимыми помещениями, включая врачебный кабинет, репетиционные залы, комнаты отдыха.

До этого в Воронеже организовали дискуссию по поводу многострадальной реконструкции оперного театра.

Позже руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур конкретизировала сумму, необходимую на реконструкцию театра оперы и балета - 3,4 млрд рублей.

Сегодня стоимость реконструкции, по предварительным расчетам, оценили уже примерно в 3,7 млрд рублей, включая затраты на технологическое и сценическое оборудование.

Тем временем воронежские власти объявили аукцион на разработку проекта производственно-репетиционного корпуса Воронежского театра оперы и балета. Согласно документам госзакупки, максимальная стоимость работ - 6,37 млн рублей.

Второй вариант (другой ракурс)

Второй вариант (другой ракурс)

ИСТОЧНИК KP.RU

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